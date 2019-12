"Milhares de avarias" na rede elétrica do Norte do país, diz EDP

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:52 Facebook

O mau tempo provocou esta quinta-feira "milhares de avarias" na rede elétrica da região Norte do país. Segundo fonte da EDP Distribuição, foram mais afetados os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real, sendo que os concelhos com maior número de ocorrências são Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos.

O distrito de Viana do Castelo concentra "cerca de 50 por cento das situações". Esta manhã, estão no terreno cerca de 400 operacionais em 150 viaturas.

De acordo com a mesma fonte, a reposição da normalidade encontra-se condicionada pelas previsões de agravamento do estado do tempo nas próximas horas.