Milhares de professores em Lisboa avisam ministro que não vão parar de lutar

"Não paramos" e "não há ilegalidades" são dois dos gritos mais entoados na Marcha pela Escola Pública que se está a realizar em Lisboa está tarde. André Pestana, líder do S.T.O.P, prometeu um "oceano" de pessoas a descer a avenida da Liberdade e conseguiu.

São muitos milhares quase a recordar os protestos de 2008. "Enquanto não mudar a escola vai lutar". Os slogans sucedem-se e as frases contra as tentativas de "desunião" das diversas classes que trabalham nas escolas ou as suspeitas de greve ilegal e desproporcional invocadas pelo ministro da Educação são mensagens privilegiadas. "Nós não vamos parar enquanto ele não nos escutar" é um dos exemplos que se refere as reuniões retomadas dia 18 e a possibilidade de prolongamento da greve por tempo indeterminado para já prevista até final do mês.

Pedro Correia, professor de Educação Física, com 26 anos de serviço está entre os que estão "bloqueados" no 4.º escalão da carreira. Reclama a contagem integral do tempo de serviço, fim das quotas na avaliação e de vagas no acesso ao 5.º e 7.º escalões, a revisão dos salários e a integração de todos os docentes na caixa geral de aposentações. "Lutamos por um futuro melhor", resumo ao JN.

PUB

"Um professor vale mais do que 10 ao ♾️ ministros", lia-se no cartaz de Marina Pinheiro, que a professora de Matemática escreveu depois de ouvir João Costa se referir à "greve desproporcional" e dar o exemplo de uma mãe médica que abandonou o bloco de operações para ir buscar a filha que não tinha tido aulas devido à paralisação. "Todos sabem que é mentira". E "é por isso que não deixo de ser professora: trabalho para que os meus alunos sejam pessoas esclarecidas que nunca deixem de pensar pelas suas cabeças". Com 27 anos de serviço, a docente está no 5.º escalão e "sabe que nunca vai chegar ao topo da carreira".

A expectativa quanto aos protestos, frisa, "é que finalmente percebam que nós somos essenciais e que a escola privada não é a solução".

Garcia Pereira e Raquel Varela juntaram-se aos protestos. Do palco móvel o advogado defendeu que a luta dos professores "é mais do que justa" "contra a arbitrariedade, arrogância e a política do terror e do medo". "Até já encomendaram um parecer cujo sentido já conhecemos antecipadamente", pedidos aos advogados do Estado, criticou referindo-se aos pedidos de parecer feitos pelo Ministério da Educação.

A manifestação aguarda a chegada de todos os autocarros para partir para o Terreiro do Paço.