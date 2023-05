Ministério aguarda publicação de despacho que demite Frederico Pinheiro

O despacho de exoneração de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, com efeitos a 26 de abril, data dos polémicos incidentes, ainda aguarda publicação em Diário da República (DRE), tendo sido enviado a 27 de abril.

"O despacho de exoneração do dr. Frederico Pinheiro, que produz efeitos a 26 de abril inclusive, foi enviado para publicação em DRE a 27 de abril", respondeu ao JN o Ministério das Infraestruturas, quando continua por formalizar a demissão polémica do antigo adjunto.

Ou seja, segundo a data do despacho, a exoneração conta a partir da data em que Frederico Pinheiro foi buscar material ao Ministério, quando decorreram as alegadas agressões.

Após a exoneração, por alegados comportamentos incompatíveis com o cargo, o ex-adjunto de João Galamba levou dois computadores do Estado para casa, um deles contendo informação classificada. Frederico Pinheiro justificou a sua atitude com o objetivo de fazer uma cópia de documentos, para "se defender no quadro da comissão de inquérito" à gestão da TAP.