Moreira da Silva pode entrar na corrida ao PSD com Rio e Rangel

Nome do ministro de Passos em cima da mesa. Relvas escolhe eurodeputado e Montenegro não clarifica apoio. Paulo Cunha deseja "PSD forte e liderante".

Quando os olhos estão postos em Rui Rio e Paulo Rangel, há outro nome que surge como possível candidato a líder do PSD: Jorge Moreira da Silva, ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho. Com o Conselho Nacional a 14 deste mês, que decidirá a data das eleições diretas, o segredo é ainda a alma do negócio. Porém, Luís Montenegro já disse ao JN não ser candidato, mas participará no processo, restando esclarecer se apoia Rangel, tal como fará Miguel Relvas. Este ministro-adjunto de Passos e ex-secretário-geral assumiu que o eurodeputado, que já não terá margem para recuar, é o "mais bem posicionado" rumo às legislativas.

Nos bastidores, onde quase todos os críticos e líderes distritais, contactados pelo JN, adiam os comentários, o nome de Moreira da Silva é apontado como terceira via que poderá não tanto disputar o território do atual líder, mas sobretudo dividir a votação dos críticos, acabando por beneficiar a ala de Rio, quando o próprio líder ainda mantém o tabu sobre se será recandidato ao partido.