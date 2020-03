Morreu o jornalista Paulo F. Silva

JN Hoje às 13:52 Facebook

Paulo F. Silva, antigo jornalista do "Jornal de Notícias" e atual assessor de comunicação da Câmara de Gondomar, morreu este domingo, com 59 anos de idade.

Vítima de cancro, faleceu em Rio Tinto, cidade onde residia e com a qual manteve sempre uma relação de proximidade.

Enquanto jornalista, começou a trabalhar ligado ao desporto automóvel, passando ao longo da carreira pelo "AutoSport", "O Jogo" e "Jornal de Notícias". Criou e dirigiu o semanário "A Manhã", em Gondomar, e era agora assessor de Comunicação da Câmara de Gondomar.

Depois de uma primeira experiência profissional como funcionário das Finanças, ingressou nos quadros do jornal desportivo "O Jogo", e em 1994 passou para o JN, em que foi coordenador das secções Sociedade e Grande Porto e editor das secções País e Mundo.

Nascido em Angola, em 1960, foi para o Porto em 1975 mas acabou por ser a ligação a Gondomar, e em particular a Rio Tinto, onde residia, a marcar o seu trabalho e o seu envolvimento em termos de cidadania. O semanário "A Manhã", projeto que sucedeu à criação da editora "Letras de Ferro", enquadra-se nessa ligação, que se mantinha forte ainda hoje, através do seu trabalho no Gabinete de Comunicação da autarquia.

Deixa três filhos, dois rapazes e uma menina.