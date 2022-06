Mudar a lei para garantir descanso gratuito aos cuidadores informais

Alexandra Barata Hoje às 22:27 Facebook

A Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) quer que o descanso do cuidador seja gratuito para todos na rede nacional de cuidados integrados e que seja alargado o número de vagas.

Esta é uma das medidas propostas na iniciativa legislativa de cidadãos, a que o JN teve acesso, que recomenda diversas alterações ao Estatuto do Cuidador Informal. O documento foi enviado ontem, dia em que assinalou quatro anos de existência da associação, ao presidente da República e ao Parlamento.

Liliana Gonçalves, presidente da ANCI, defende que a "majoração positiva", prevista no âmbito do descanso do cuidador informal e que nunca foi regulamentada, deve ser substituída pela gratuitidade no acesso à rede nacional de cuidados integrados, porque "há muitos cuidadores que não conseguem pagar". A iniciativa legislativa recomenda, ainda, que o direito ao descanso não seja inferior a 58 dias úteis por ano.