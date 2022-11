Multas por carta caducada atingem recorde em cinco anos

Data que consta no verso nem sempre é a válida. Quem tiver mais de dois anos de atraso tem de ir a exame.

Os milhares de pessoas que continuam a conduzir com o título de condução caducado em Portugal - a maioria por esquecimento ou confusão nos prazos da validade, dizem os especialistas - estão a ter impacto no número de multas registadas pelas autoridades. Este ano, até 2 de novembro, 5113 condutores foram autuados por circular na estrada com a carta expirada. De acordo com dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), enviados ao JN, 2022 ainda não terminou e já é o ano com mais coimas deste tipo em cinco anos. Os valores das multas oscilam entre os 120 e os 600 euros.