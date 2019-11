Neve obriga ao corte da estrada entre Castro Daire e Cinfães

Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A Estrada Nacional 221 (EN221), que liga Castro Daire e Cinfães, no distrito de Viseu, está cortada desde as 9.30 horas devido à queda de neve.

"Apesar de estarem a decorrer trabalhos de limpeza, não há previsão para reabertura da estrada, uma vez que continua a nevar" na região, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

No distrito de Viseu, segundo o CDOS, esta "é a única estrada [nacional] fechada", apesar de a neve cair nos concelhos de Castro Daire, Cinfães e Resende.

Em Resende, a proteção civil municipal esclareceu à agência Lusa que estão cortadas duas estradas municipais, 553 e 553-1, que ligam Felgueiras a Bigorne e São Cipriano a São Cristovão, respetivamente.

"Está o limpa-neves no local a trabalhar para desimpedir as estradas e, apesar de não haver nenhuma escola fechada, vamos ver, se continuar a nevar, como é que se vão retirar as crianças das escolas", afirmou fonte oficial da Câmara de Resende.

Nos municípios de Castro Daire e Cinfães, "até ao momento, não há qualquer estrada municipal encerrada" ou "serviço ou instituição fechada, como escolas," por causa da neve.