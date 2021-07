Novo dia com mais de 3500 infetados no pior sábado desde fevereiro

Portugal regista hoje cinco mortes por covid-19 e 3677 infetados. Desde fevereiro que não havia um sábado com tantos positivos. Internados praticamente sem oscilações.

Depois de ter registado 3162 novos casos e seis mortes por covid-19 no passado sábado, Portugal conta agora com uma subida de infeções, 3677, num dia com cinco vítimas mortais associadas à doença.

Face ao boletim de ontem, que registou 3547 novos casos, a tendência é igualmente de subida, com mais 130.

Desde o início da pandemia morreram 17.199 pessoas, 927.424 contraíram a doença e 860.449 recuperaram, 3341 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 49.776 casos ativos em território nacional, mais 331 do que ontem.

LVT e Norte seguem com mais de mil infetados diários

Dos casos positivos, 1581 são em Lisboa e Vale do Tejo, 1182 no Norte, 319 no Centro, 104 no Alentejo, 407 no Algarve, 43 na Madeira e 41 nos Açores.

A região de Lisboa reporta três das cinco mortes, havendo ainda um óbito no Centro e outro no Algarve. Entre as vítimas estão quatro mulheres na casa dos 80 anos e um homem entre os 70 e os 79 anos.

Internados quase sem alterações

Os hospitalizados, que são, há seis dias consecutivos, mais de 700, não sofreram, este sábado, grandes alterações.

Há 780 pessoas hospitalizadas (mais duas do que ontem) e 173 em Unidades de Cuidados Intensivos (também mais duas face ao boletim de sexta-feira).