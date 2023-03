Novas regras de acesso ao Superior ameaçam tirar seis mil alunos aos politécnicos

Joana Amorim Hoje às 07:03 Facebook

Politécnicos receiam ter menos alunos, sobretudo no interior, com aumento do número de exames para ingresso.

No concurso nacional de acesso de 2019, o último a vigorar em normalidade, 10,4% dos candidatos tinham tido nota positiva apenas num exame nacional, concorrendo com uma prova de ingresso. São perto de seis mil alunos (5874) que, alerta o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), se aplicadas as mudanças anunciadas pela tutela - mínimo de duas provas, com maior ponderação -, ficariam de fora. Impactando mais nas instituições do interior.

Os cálculos constam de um parecer enviado pelo CCISP ao Ministério da Ciência e Ensino Superior. Tendo por base dados de 2019, explica ainda o CCISP que, naquele concurso, 31,7% dos candidatos (cerca de 18 mil) colocaram nas seis opções apenas uma prova de ingresso. Da base nacional, o CCISP trabalhou os dados dos politécnicos associados e da universidade do Algarve. Constatando que, naquele conjunto, 16,5% dos alunos colocados tiveram aprovação em apenas um exame e 40,7% concorreram com uma prova em todas as opções.