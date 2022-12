O Governo tem maioria e "condições para fazer o seu trabalho", diz Duarte Cordeiro

JN Hoje às 13:32 Facebook

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, lamenta a saída de Pedro Nuno Santos, mas entende que o Governo não sai beliscado e mantém "todas as condições para fazer o seu trabalho", tanto mais que possui uma maioria absoluta.

O socialista compreende a "decisão individual" de Pedro Nuno Santos, mas lamenta a saída do Governo, considerando que "deixa marcas" no ministério que tutelou. No entanto, Duarte Cordeiro rejeita que o Governo esteja em crise e acredita que mantém todas as condições para continuar a governar o país.

"O Governo está suportado por uma maioria política no Parlamento e tem condições para continuar a fazer o seu trabalho", sublinhou Duarte Cordeiro, à margem da conferência de imprensa sobre os preços de energia, realizada esta quinta-feira no Ministério do Ambiente.

Também as ministras da Justiça e da Agricultura, Catarina Sarmento e Castro e Maria do Céu Antunes, declararam, esta manhã de quinta-feira, a coesão do Executivo socialista. Catarina Sarmento e Castro não tem dúvidas de que o Governo continua "coeso, dinâmico e com vontade de fazer coisas. Continuamos a responder ao programa do Governo com energia e muita vontade de trabalhar".

Maria do Céu Antunes afirma que o Governo está consciente dos desafios futuros. "Vivemos uma das piores crises de sempre e estamos conscientes do que temos para fazer".