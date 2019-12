Hoje às 16:33, atualizado às 16:57 Facebook

A depressão Elsa que, esta quinta-feira, se faz sentir de forma particular no Norte do país tem provocado estragos em várias cidades. Árvores tombadas, estradas cortadas e até postes de alta tensão dobrados com a força do vento. Veja os locais mais atingidos pelo mau tempo.