O que é a Entidade para a Transparência, criada em 2019 e ainda sem funcionar?

O primeiro-ministro, António Costa, sugeriu a criação de um mecanismo de verificação, em conjunto com a presidência da República, para apurar eventuais incompatibilidades de governantes. Marcelo recusou a proposta. No entanto, existe já uma instituição, criada há quase quatro anos, para fazer esse trabalho, e que não saiu do papel: a Entidade para a Transparência.