O que muda nas regras do Secundário e acesso ao Ensino Superior

Conhecidas as novas regras para conclusão do Ensino Secundário - três exames nacionais, dos quais Português obrigatório, a contarem 25% para a nota final -, as alterações no acesso ao Ensino Superior serão apresentadas publicamente na sexta-feira à tarde, em Coimbra. Antes, de manhã, a ministra Elvira Fortunato é ouvida sobre o tema no Parlamento. Para já, sabe-se que, "no mínimo", serão necessários dois exames nacionais para ingresso num curso superior, que passam a ter um peso de, pelo menos, 45% na fórmula de cálculo. Os diretores de escolas vieram já saudar a solução de compromisso encontrada pelas duas tutelas, enquanto universidades e politécnicos aguardam pelo documento final para se pronunciarem.