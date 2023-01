O BE apresentou, em conferência de líderes, uma proposta para criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP. O partido quer indagar, em concreto, "a forma como os dinheiros públicos foram geridos" na empresa e se o poder do Conselho de Administração se sobrepôs ou não ao do Estado. Para formar a CPI, há duas hipóteses: ou o Parlamento aprova em plenário ou o BE precisa de, pelo menos, 46 deputados. Para este último cenário, os bloquistas estão dependentes do PSD.

O que quer o BE com a comissão de inquérito à TAP? E que partidos concordam? João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar O que quer o BE com a comissão de inquérito à TAP? E que partidos concordam? Facebook

Twitter

WhatsApp

Partilhar PUB