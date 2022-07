Onda de calor provocou 238 mortes a mais nos últimos sete dias

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta quinta-feira, que, entre 7 e 13 de julho, registou um excesso de mortalidade devido às altas temperaturas vividas no país. A onda de calor provocou 238 mortes a mais quando comparado com os níveis normais desta época do ano.

"Entre os dias 7 e 13 de julho de 2022, inclusive, observou-se excesso de mortalidade em Portugal (continente e ilhas), correspondendo a um total de 238 óbitos. Estes valores são provisórios e vão sendo atualizados", lê-se num comunicado enviado às redações.

Segundo a DGS, as temperaturas do ar extremas "têm um potencial impacte conhecido na saúde, como consequência de desidratação ou de descompensação de doenças crónicas, entre outros fatores". Desta forma, as elevadas temperaturas "estão associadas a períodos de mortalidade mais elevada do que o esperado para a altura do ano".

"Neste caso concreto, este excesso pode ser atribuído à onda de calor. De facto, temos tido nos últimos dias temperaturas extremas muito elevadas, quer as máximas, quer as mínimas, e por um período bastante prolongado", disse a diretora-geral da Saúde à agência Lusa.

Segundo Graça Freitas, quando se analisa a mortalidade observada num determinado período com a mortalidade que seria esperada se não houvesse essa onda, há mais óbitos, o que "não quer dizer que essas mortes fossem evitáveis".