Os concelhos que recuam, param e avançam no desconfinamento

Nova avaliação do Governo aponta para o recuo de Arganil e Lamego, a manutenção de Resende e o avanço de Cabeceiras de Basto, Carregal do Sal e Paredes. Saem 14 municípios da lista de risco.

Há 12 concelhos (cinco novos esta semana e sete que já vinham da última avaliação epidemiológica) em alerta: com mais de 120 casos de covid por 100 mil habitantes. Ainda assim, segundo revelou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, 14 recuperaram e deixaram de estar em risco de recuo no desconfinamento.

OS CONCELHOS QUE RECUAM PARA A FASE DE 19 DE ABRIL

Arganil

Lamego

Permite-se a abertura de:

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22.30 nos dias de semana ou 13 horas nos fins de semana e feriados;

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

Autoriza-se a prática de:

Modalidades desportivas de médio risco;

Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;

Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²);

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

OS CONCELHOS QUE NÃO AVANÇAM

Resende

Ao contrário da freguesia de São Teotónio (em Odemira), que avançou no desconfinamento (ainda que apenas para a fase de 5 de abril), Resende manteve-se.

Permite-se:

Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal);

Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22.30 nos dias de semana e até às 13 horas aos fins de semana;

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

OS CONCELHOS QUE AVANÇAM PARA A FASE DE 1 DE MAIO

Cabeceiras de Basto

Carregal do Sal

Paredes

Permite-se:

Restaurantes e espetáculos até às 22.30;

Comércio em geral: até às 21 nos dias de semana e até às 19 horas nos fins de semana e feriados.

Restaurante em centros comerciais: até às 22.30 nos dias de semana e até às 19h00 nos fins de semana e feriados;

Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas;

A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre;

Os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene;

A lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço.

As instalações desportivas onde ocorra prestação de serviços passam a encerrar às 22.30.

OS CONCELHOS EM ALERTA