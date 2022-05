Paulo Pimenta: "Já tomei a decisão de ser candidato a bastonário da Ordem dos Advogados"

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:56 Facebook

Em entrevista realizada a pretexto da Semana do Advogado, que decorre até sábado, o presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados (OA), Paulo Pimenta, denuncia esquemas ilegais, que incluem pagamento de "luvas", nas mais variadas repartições públicas, e anuncia a sua candidatura a bastonário.

É cada vez mais importante refletir sobre o papel do advogado?

Sem dúvida. Este ano, a nossa principal reflexão é sobre a procuradoria ilícita, que é uma chaga social. Importa que os cidadãos percebam qual é o papel do advogado e que não se entreguem ao cuidado de habilidosos que andam a praticar crimes, porque a procuradoria ilícita é um crime.

Quem são estes "habilidosos"?

Estamos a falar de contabilistas que fazem contratos de trabalho, de agências funerárias que apresentam a relação de bens dos falecidos nas repartições de Finanças, de agências que tratam de registos de imóveis, da renovação de passaporte e de cartas de condução. E falamos ainda de sujeitos que assumem a representação de cidadãos nas repartições públicas. Tudo isto constitui crime.