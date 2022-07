Portugal com melhor pontuação de sempre em Olimpíadas de Matemática

Guilherme Cidades Gonçalves Hoje às 18:48 Facebook

Foi a melhor pontuação alguma vez obtida por Portugal: uma medalha de prata, três de bronze e duas menções honrosas que garantiram o 44.º lugar nas Olimpíadas Internacionais da Matemática, à frente de países como a Dinamarca, a Finlândia e a Noruega.

Tiago Mourão, aluno do 12.º ano da Escola Secundária de Santa Maria da Feira conquistou a medalha de prata, depois de em 2021 ter conseguido a medalha de bronze e em 2020 uma menção honrosa na Rússia. Tiago Oliveira Marques, aluno do 12.º ano do Colégio Internato Claret, em Vila Nova de Gaia- que em 2021 já tinha ganho uma medalha de prata e em 2020 bronze -, Leonardo Tavares, aluno do 12.º ano da Escola Secundária D. Filipa de Lencastre, em Lisboa (que em 2020 conquistou o bronze) e Eduardo Guerreiro, aluno do 12.º ano da Escola Secundária João de Deus, em Faro, conquistaram medalhas de bronze.

Mariana Costa, aluna do 12.º ano na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, e Rafael Inácio, aluno do 11.º ano Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, em Aveiro conseguiram menções honrosas.

Esta foi a 33.ª participação consecutiva de Portugal numa competição que junta 580 participantes de 104 países. A presença portuguesa na maior competição estudantil internacional de matemática é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática, que divulgou os resultados, e os alunos são preparados pelo Projeto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. A realização é apoiada pelo Ministério da Educação, a Ciência Viva, o Novo Banco e a Fundação Calouste Gulbenkian.

A competição que regressou ao formato presencial em Oslo no passado dia 10 de julho encerrou dia 15 de julho e a comitiva portuguesa regressou este sábado a Lisboa vinda de Oslo.