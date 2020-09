Portugal na rota do ciclone subtropical Alpha nas próximas horas

Rita Salcedas Hoje às 18:51 Facebook

Depois de, esta sexta-feira, terem ocorrido tornados na zona Sul do país, algumas regiões do Centro e Norte estão prestes a entrar na rota de um ciclone subtropical. Leiria e Coimbra estão sob alerta laranja.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Leiria e Coimbra sob alerta laranja no que diz respeito à ocorrência de vento, precipitação e trovoada, devido à passagem do ciclone Alpha, esperado na região por volta das 19 horas, disse ao JN fonte do Instituto. A depressão que se encontrava junto à costa do distrito de Leiria durante a tarde ganhou entretanto "características subtropicais" e passou à categoria de ciclone, denominado de "Alpha".

De acordo com as previsões, o ciclone, que regista "ventos de intensidade muito elevada em altitude" deverá perder intensidade ao entrar em terra, embora vá permecer junto à superfície. Segundo as previsões do "National Hurricane Center" (Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, responsável pela monitorização de furacões no Atlântico), depois de passar por Leiria e Coimbra, o ciclone deve atingir as regiões circundantes aos distritos de Vila Real e da Guarda por volta das 20 horas, seguindo para Espanha já durante as primeiras horas da madrugada de sábado.