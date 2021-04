Portugal regista um único caso de reinfeção por covid-19 em 14 meses

Ana Gaspar Hoje às 08:26 Facebook

Twitter

Partilhar

As reinfeções por covid-19 são "extremamente raras" e muito difíceis de confirmar. Em Portugal, houve, em 14 meses de pandemia, apenas um caso confirmado e documentado, explica, ao JN, João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Na grande maioria das situações, são suspeitas que se revelam ter sido causadas por um teste com resultado "falso positivo". Mas o cenário atual pode mudar com as novas variantes, mais agressivas, do SARS-CoV-2.

"Há uma série de premissas que têm de existir" para considerar-se reinfeção. "É necessário que aconteçam dois episódios de infeção suficientemente separados no tempo; é preciso ter acesso às duas amostras, o que já não é fácil; e é necessário que essas amostras possuam uma carga viral razoável. Se não o tiverem, não é sequer possível caracterizar geneticamente o vírus para se perceber se é diferente do primeiro", esclarece o responsável pelo Núcleo de Bioinformática do Departamento de Doenças Infeciosas do INSA.