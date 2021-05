Portugal sem mortes por covid-19 num dia com mais de 500 infetados

JN Hoje às 14:07 Facebook

O país registou, este sábado, mais 523 infetados com covid-19. Não há, no entanto, vítimas mortais a lamentar nas últimas 24 horas. Número de internados em UCI cresceu ligeiramente.

Portugal soma 844.811 casos de covid-19 desde o início da pandemia, 523 nas últimas 24 horas, período no qual não foram registadas mortes. Até agora morreram 17.017 pessoas com complicações resultantes da doença.

Face ao boletim epidemiológico do passado sábado, 15 de maio, que reportou 469 casos de infeção por SARS-CoV-2, há hoje um aumento de 54 infetados.

No entanto, comparando com os dados de ontem (559 positivos e três mortes), a tendência é inversa: menos 36 casos.

Subida dos casos ativos e região de Lisboa com mais infeções

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 22.328 casos ativos em território nacional, mais 41 do que ontem. Recuperaram da doença 805.466 cidadãos, 482 nas últimas 24 horas.

Dos casos positivos, 196 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 161 no Norte, 43 no Centro, 37 no Alentejo, 21 no Algarve, 34 nos Açores e 31 na Madeira.

Ligeiro aumento de internados e doentes graves

Após quatro dias em tendência decrescente, o número de hospitalizações aumentou, este sábado, para 210, mais três do que ontem.

De referir ainda que há mais quatro infetados em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 59.