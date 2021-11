Portugal ultrapassa os 2500 novos casos de covid-19

Daniela Jogo Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quarta-feira há nove mortes por covid-19 e 2527 novas infeções confirmadas. Matriz de risco cada vez mais no vermelho.

O mais recente boletim epidemiológico aponta para 2527 novos infetados, a confirmar a tendência crescente em que o país se encontra. De recordar que, há uma semana, a 10 de novembro, tinham sido contabilizados 1654 casos: menos 873 do que hoje.

Desde o início da pandemia morreram 18.283 pessoas, 1.112.682 contraíram a doença e 1.054.599 recuperaram, 990 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu para 39.800: mais 1528 do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou a contabilizar o maior número de novos infetados, 849, seguindo-se o Centro, com 620, o Norte, com 616, o Algarve com 215, o Alentejo com 140, os Açores com 44 e a Madeira com 43. Três das nove mortes foram reportadas na região de Lisboa, outras três no Centro, havendo ainda duas no Norte e uma no Algarve.

Desde abril que não havia tantos internados

Há 11 dias que o número de internados nos hospitais portugueses está a subir. Estão, agora, hospitalizadas 514 pessoas, mais 28 do que na terça-feira. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão menos cinco infetados, sendo 75 no total.

O número de internados nos hospitais não ultrapassava a barreira dos 500 desde abril, quando no dia 5 estavam internadas 538 doentes.

PUB

Na matriz de risco, a taxa de transmissibilidade - o chamado R(t) - subiu de 1,16 para 1,17 a nível nacional. A incidência também revela uma tendência crescente: passou de 156,5, para 173,7 casos por 100 mil habitantes.