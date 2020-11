Portugal ultrapassa os três mil mortos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:20, atualizado às 14:46 Facebook

Portugal ultrapassou os três mil mortos por covid-19. Esta terça-feira, há mais 62 óbitos e 3817 novas infeções pelo novo coronavírus. Há 2742 doentes internados.

A pandemia de covid-19 causou mais 62 mortos em Portugal nas últimas 24 horas, elevando o total para 3021 desde 16 de março, quando se registou a primeira vítima mortal. É o segundo pior registo, depois de na segunda-feira terem ocorrido 63 mortes.

Há 31 óbitos na região Norte (total de 1370), 17 em Lisboa e Vale do Tejo (1162), 11 no Centro (372) e três no Alentejo (69). São dois homens na faixa etária dos 40-49 anos, uma mulher entre 50-59 anos, cinco homens e duas mulheres entre 60-69 anos, oito homens e cinco mulheres de 70-79 anos e 19 homens e 20 mulheres com 80 ou mais anos.

Há agora 187237 infeções confirmadas no país, mais 3817 em relação ao boletim epidemiológico de segunda-feira. Trata-se de uma diminuição do número diário de casos face aos últimos dias. Por outro lado, a percentagem de casos no Norte sobe: 69,7% dos novos contágios foram registados na região, ou seja, 2663 infeções (total de 91212). Lisboa e Vale do Tejo tem mais 736 infetados (70751), o Centro mais 290 (17016), o Alentejo mais 41 (3641) e o Algarve mais 57 (3558). No arquipélago dos Açores há mais 21 infeções (492) e na Madeira registam-se nove casos (567).

O boletim epidemiológico desta terça-feira indica 90063 contactos sob vigilância das autoridades de saúde (menos 25) e 77338 casos ativos (menos 1040).

Doentes recuperados são já 106.878, ou seja, mais 4795 em relação ao boletim anterior.

Estão internadas 2742 pessoas com covid-19 (mais 91) e há 382 em cuidados intensivos (menos nove).