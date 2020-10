Portugal volta a bater recorde de infetados com covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:47, atualizado às 15:22 Facebook

Portugal regista mais 11 vítimas mortais e 2101 novos casos de covid-19, voltando, esta quinta-feira, a bater um novo recorde de infeções diárias. Recuperaram mais 588 pessoas. No total, desde o início da pandemia, morreram 2128 pessoas e 93.294 foram infetadas.

Depois de, na quarta-feira, Portugal ter chegado ao número mais elevado de novos casos diários de infeção, ao contabilizar mais 2072 infetados, volta hoje a atingir um valor recorde: 2101 casos em 24 horas. Trata-se do oitavo valor consecutivo acima dos mil contágios diários e o segundo acima da barreira dos dois mil. O novo máximo acontece um dia depois de a ministra da Saúde ter apontado, segundo modelos matemáticos, uma estimativa de mais de três mil casos diários "dentro de alguns dias", se não houver "a cautela necessária".

Há também mais 1502 doentes ativos face a ontem, de um total de 36.085, e mais 588 recuperados (de 55.081). No total, 93.294 pessoas estão ou já estiveram infetadas com o vírus - 50.762 mulheres e 42.532 homens.

Jovens e Norte com maiores aumentos

O maior aumento de novos casos continua a ocorrer entre os jovens - a faixa etária dos 20-29 nos soma mais 449 novas infeções. Seguem-se os contágios entre a população ativa, somando a faixa etária dos 30-39 anos mais 342 casos e a dos 40-49 mais 366. Até aos 19 anos, há 273 novas infeções e os infetados com 80 anos ou mais somam mais 120 registos.

A região Norte continua a ser a que soma mais novos infetados (1146, num total de 35.807), representando 54,5% dos mais recentes contágios. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 733 casos, em 45.521, e a região Centro, onde há mais 163 infetados, em 7511. O Alentejo contabiliza mais 40 (em 1764) e o Algarve mais 13 (2080). O arquipélago da Madeira soma mais cinco infetados, com um total de 305, e nos Açores há mais um caso, em 306.

Duas vítimas com menos de 60 anos

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 11 pessoas, elevando para 2128 o número total de mortes por covid-19 (1066 homens e 1062 mulheres). Sete vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e duas no Centro. Eram três homens e cinco mulheres com 80 anos ou mais, um homem na faixa etária dos 70 a 79 anos, um homem na faixa dos 40 a 49, e uma mulher com idade entre os 50 e 59 anos.

O número de internamentos continua a aumentar: há agora mais 36 pessoas em enfermaria (total de 993) e mais quatro em unidades de cuidados intensivos (139). Sob vigilância, estão 51.601 pessoas, mais 1057 face a ontem.