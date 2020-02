Português chegou ao hospital no Japão. Falou com a mulher bem disposto

Augusto Correia Hoje às 12:43 Facebook

Adriano Maranhão já deu entrada num hospital do Japão. Bem-disposto, falou com a mulher, Emmanuelle, e disse que vai voltar.

"Daqui a 15 dias estou de volta", disse Adriano Maranhão, durante uma videochamada com a mulher, Emmanuele, esta terça-feira, depois de ter dado entrada num hospital japonês, filmando pela RTP3.

Barba grande, mas aparentando boa disposição, Adriano Maranhão deu entrada no hospital "sete horas" após ter deixado o navio de cruzeiro "Diamond Princess", que está atracado no porto de Yokohama, no Japão, depois de ter sido detetado um foco de coronavírus.

A viagem de Adriano Maranhão entre o porto de Yokohama e o hospital para onde foi transferido é o equivalente a uma viagem entre Lisboa e Porto, e dependendo do trajeto escolhido poderá levar entre 4.30 e cinco, de acordo com informação recolhida no "Google Maps".

Antes desta comunicação, Emmanuelle Maranhão tinha falado com o marido no fim da viagem, de autocarro, entre o navio e o hospital. "Estava cansado, parecia que estava a suar. Estava muito vermelho, a começar a sentir dor, se calhar por ter estado tanto tempo sentado, e com outras pessoas também infetadas", disse a mulher, fazendo um ponto de situação do estado de saúde do marido.

Agora que está no hospital, Emmanuelle diz que "é importante saber quem está lá para traduzir, porque a barreira linguística vai entrar em ação", por isso é fundamental que "haja alguém que faça esta ponte de comunicação".

Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que "Japão tem sido impecável"

Em declarações à RTP, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, garante que o Estado está a acompanhar o caso de Adriano Maranhão e agradeceu o trabalho dos funcionários portugueses da embaixada no Japão.

"Os próximos passos são o tratamento formal do nosso concidadão, pelo tempo que for indefensável, para ficar bom, para não haver nenhuma dúvida sobre o seu estado de saúde, para termos a certeza de que superou este problema", disse Augusto Santos Silva.

"O Japão tem sido impecável na forma como tem respondido às nossas insistências. Portanto, confiamos nas autoridades japonesas, confiamos também no nosso concidadão, apoiamos a respetiva família, estamos solidários com eles nesta hora difícil e fazemos o nosso trabalho", acrescentou Augusto Santos Silva.

Presidência da República disponível para fazer a ponte na comunicação

A mulher de Adriano Maranhão revelou que o gabinete da Presidência da República garantiu estar a tratar "de um canal de comunicação" para fazer a ponte e acompanhar a situação do marido.

Em declarações aos jornalistas, Emanuelle Maranhão explicou ter falado com "alguém do gabinete do Presidente da Republica" que lhe deu a garantia de estar a "tratar de abrir um canal de comunicação que faça a ponte".

Coronavírus fez mais de 2700 mortos em todo o Mundo

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2705 mortos e mais de 80 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2665 mortos na China, onde o surto começou no final do ano, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

Em Portugal, já houve 14 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, estando um novo caso a ser avaliado.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.