Zulay Costa Hoje às 07:53

Vendas subiram em 2022 por causa da procura de produtos sem receita. Dormir pouco e sem qualidade tem impacto na saúde

Os portugueses estão a recorrer a mais fármacos para conseguirem dormir e particularmente a medicamentos sem receita médica. Só no ano passado, deixaram 87,39 milhões de euros nas farmácias, mais 10 milhões do que no ano anterior, o que dá uma média de 7,3 milhões de euros por mês. Hoje, assinala-se o Dia Mundial do Sono e tudo indica que se está a dormir pior.