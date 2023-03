Portugueses gastaram 4,1 milhões por dia em raspadinhas

Os portugueses gastaram 1515,2 milhões de euros em raspadinhas durante o ano de 2021, o que dá uma média de 4,1 milhões de euros por dia. Mais 5,2% do que em 2020 e próximo dos valores dos anos anteriores à pandemia.

Com a tendência de crescimento dos gastos dos portugueses com lotarias instantâneas, está a ser levado a cabo um estudo, a pedido do Conselho Económico e Social (CES), que visa precisamente avaliar o impacto desse tipo de jogos nos cidadãos.

Segundo dados disponibilizados, ao JN, pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, desde 2019 (total de 1781,1 milhões de euros de vendas) que os portugueses não gastavam tanto dinheiro com raspadinhas.