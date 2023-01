Preço das bicicletas não baixou em todas as lojas apesar da descida do IVA

IVA desceu de 23 para 6% este ano. O JN comparou valores entre dezembro e janeiro e detetou que a Sport Zone não atualizou o preçário.

O IVA cobrado na compra de bicicletas baixou de 23 para 6% no início deste ano, mas há lojas onde os preços ao consumidor final ainda não refletem a descida do imposto. O JN comparou os preços de 18 bicicletas nas plataformas online de três lojas entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano. Numa das marcas, os valores ainda não refletiam a baixa do IVA. Também a Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta (MUBi) denunciou, em comunicado, ter "recebido e acompanhado queixas sobre marcas e outlets" que não atualizaram os preços.

O levantamento feito pelo JN incidiu na Decathlon, na Bike Zone e na Sport Zone. Nesta última, ontem à tarde, os preços das bicicletas mantinham-se iguais quando comparados com os do ano passado. Nas restantes duas marcas, a 6 de janeiro, os preços já refletiam a descida do imposto nos modelos registados pelo JN.