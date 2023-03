Preço do leite: PCP exige intervenção do Governo

O PCP quer saber o que vai o Governo fazer para apoiar os produtores de leite e evitar que a nova Política Agrícola Comum (PAC) resulte no encerramento de mais explorações. Os comunistas não gostaram da redução de preços anunciada pela indústria e exigem a intervenção da Ministra da Agricultura e da Alimentação.

"Não são os produtores os causadores da subida da taxa de inflação. A Penlac vem justificar a necessidade de redução do preço, em parte, a "uma oferta desmedida de leite dos países vizinhos", o que não deixa de reforçar aquilo que o PCP desde sempre referiu que aconteceria com a decisão de pôr fim às designadas "quotas leiteiras", regime que foi patrocinado por PS, PSD e CDS e ao qual sempre o PCP se opôs", afirma o PCP, num documento dirigido à Ministra da Agricultura e entregue, hoje, na Assembleia da República.

Os comunistas lembram que, entre 2010 e 2021, os preços à produção se mantiveram "praticamente inalterados", apesar dos aumentos de 30% e 60%, só entre 2021 e 2022, nos custos de energia, lubrificantes e alimentação animal. A culpa, consideram, foi toda da PAC e do fim das quotas leiteiras.

No final de 2022, o preço do leite subiu, mas, garantem, "não acompanhou a subida dos custos para produzir, mantendo o sector em dificuldades". Agora e, logo depois do anúncio do "Pacto para a estabilização e redução de preços dos bens alimentares", a Fromageries Bel Portugal (dona dos queijos Limiano e Terra Nostra) e a Penlac já anunciaram descidas de 7,8 e 5 cêntimos no preço pago à produção, sem que, explicam, tenha havido uma descida dos custos de produção.

"A agravar esta decisão da indústria dos laticínios, está em arranque uma nova PAC em que o setor do leite sofre uma redução de 37% nos apoios diretos", frisam ainda.

Adivinhando uma nova crise no setor, o PCP quer saber, por um lado, se o Governo tem conhecimento destas reduções de preços, que acompanhamento está a fazer da situação e que medidas vai adotar para apoiar os produtores. E, por outro, o que vai fazer para evitar os impactos negativos da nova PAC.