CMVM diz que TAP deve prestar informação completa e verdadeira

Luís Laginha de Sousa, presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), confirmou esta quinta-feira que foi aberto um processo de contraordenação contra a TAP cuja multa pode chegar a cinco milhões de euros, "já foi notificada e decorre o prazo para se pronunciar". Destacou que as informações divulgadas pela TAP "têm de cumprir o Código dos Valores Mobiliários", devendo ser "completas" e prestadas com "veracidade". E revelou que não vai participar da decisão porque tem obrigações da TAP que comprou antes de ir para a CMVM. Já a comissão de inquérito parlamentar deverá pedir o levantamento do segredo de justiça.

Segundo revelou terça-feira Manuel Beja, "chairman" da TAP, quando foi ouvido na comissão de inquérito parlamentar, a CMVM abriu um processo contraordenacional contra a transportadora devido à forma como esta comunicou a saída de Alexandra Reis da administração.

O código da CMVM, a quem cabe fazer a supervisão da TAP, prevê uma multa que pode ir dos 25 mil aos cinco milhões de euros, caso a informação prestada aos mercados não seja "completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e lícita".

PUB

"O processo de contraordenação tem a ver com a completude da informação", respondeu Luís Laginha de Sousa, na comissão de inquérito, instado sobre a informação que a TAP prestou aos mercados após a saída da administradora Alexandra Reis. Mas não adiantou detalhes aos deputados, alegando sigilo de supervisão e também segredo de justiça, que a comissão deverá agora pedir para ser levantado.

Questionado pela deputada bloquista Mariana Mortágua, o presidente da CMVM insistiu que não podia dar mais mais informação sobre o processo, nem sequer à porta fechada. Em seguida, o presidente da comissão de inquérito, Jorge Seguro Sanches, disse que os deputados irão avaliar um pedido de levantamento de sigilo junto dos tribunais.

Embora recusando entrar em detalhes, Luís Laginha de Sousa explicou que o processo tem a ver com a qualidade e tempestividade da comunicação de renúncias de administradores da TAP, sem esclarecer se o âmbito da investigação abrange mais casos para além da saída de Alexandra Reis.

Quando a administradora Alexandra Reis deixou da TAP, a companhia comunicou à CMVM que tinha renunciado ao cargo. Já depois de ter ser noticiado que recebeu uma indemnização de 500 mil euros, a TAP emitiu um novo comunicado dizendo que, afinal, a saída tinha sido por iniciativa da transportadora. As informações prestadas em fevereiro de 2022 e em dezembro do mesmo ano não coincidem.