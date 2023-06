Próximos dias vão ser os mais quentes do ano

Abílio T. Ribeiro Hoje às 13:23 Facebook

Depois da depressão Óscar, as temperaturas sobem em todo o território nacional. As regiões do Alentejo e Algarve vão atingir os valores mais elevados. Em Évora os termómetros podem chegar aos 39 graus. No Porto a temperatura não deverá ultrapassar os 27 graus. IPMA esclarece que a subida de temperatura é "normal" e não se trata uma vaga de calor.

Ao que tudo indica os próximos dias serão os mais quentes desde o início do ano. No entanto, ainda não se pode falar de uma vaga de calor. "Vão ser três dias um pouco mais quentes, estamos já aproximar-nos da segunda metade de junho e é normal que a temperatura suba", afirma a meteorologista Paula Leitão. Este aumento vai sentir-se já a partir de hoje, esperando-se máximas entre os 30 e os 35 graus em toda a região do Alentejo.

Na quinta-feira, os valores poderão ultrapassar os 30 graus em praticamente todo o território, com exceção do litoral Norte e Centro. No Alentejo, os termómetros já vão ultrapassar os 35 graus.

Na sexta-feira este crescendo de temperaturas ainda se vai fazer sentir. No Porto, os termómetros vão atingir os 27 graus e em Lisboa os 32 graus. Évora será a cidade portuguesa com valores mais altos, estando previstos 39 graus. No interior norte, Bragança e Vila Real devem chegar aos 31 graus.

O tempo quente vai sentir-se com maior intensidade no Algarve. A temperatura mínima (23 graus) e a máxima (32 graus) estarão ambas bastante altas, provocando um período mais quente. "São dias um pouco mais quentes, mas esperamos já uma descida para sábado e domingo, e depois uma nova descida na próxima semana", perspetiva Paula Leitão.

Chuva e trovoada no interior

A partir do dia 17 de junho (sábado), os aguaceiros deverão regressar com maior intensidade nas regiões do interior, com possibilidades de trovoadas. A temperatura deverá também descer em todo o território nacional. "No Alentejo vamos continuar a ter 30 graus, mas são temperaturas normais para a altura do ano", afirma Paulo Leitão.

A meteorologista explica ainda que vamos estar sob influência "do fluxo quadrante leste durante a noite, com vento fraco, que provoca a massa de ar quente que está sob a Península Ibérica e isso faz com que as temperaturas aumentem".

Noites mais quentes e cuidados a ter com o calor

Durante a noite a temperatura também vai subir, especialmente no Algarve. As madrugadas de quinta e sexta-feira deverão registar 23 graus. Para a meteorologista Paula Leitão, especialmente nas regiões do interior, deve ser adotado um maior cuidado em "hidratar as pessoas mais velhas e as crianças, procurar sombras nas horas de maior calor e proteger o corpo do sol, em particular, com roupas frescas ou cremes solares".

Nas regiões do Sul, os níveis de humidade são muito baixos, com condições mais favoráveis para o início de fogos florestais. "Nestas regiões houve pouca precipitação durante o inverno, é necessário ter bastante cuidado com a possibilidade de iniciar um fogo florestal", alerta.