PSD quer aproveitar aeroportos nacionais até se construir um novo

Hermana Cruz Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD quer que sejam feitas obras imediatas no Aeroporto Humberto Delgado e que seja aproveitada a capacidade dos aeroportos existentes no país, enquanto são feitos estudos sobre o impacto ambiental e os custos de todas as localizações possíveis para o novo equipamento de Lisboa. Essa foi a posição assumida por Luís Montenegro, numa carta enviada ao primeiro-ministro António Costa.

Numa carta em que o líder do PSD, Luís Montenegro, responsabiliza o Governo por nada ter sido feito, nos últimos sete anos, quanto à construção de um novo aeroporto para Lisboa, os sociais-democratas revelam, também, ao primeiro-ministro António Costa qual a posição do partido para que seja possível ser alcançado um consenso nacional em torno daquela obra.

Vincando que a posição do PSD resulta de várias auscultações feitas desde julho passado, Luís Montenegro começa por deixar claro que o partido exige que a concessionária avance, "desde já", com obras no Aeroporto Humberto Delgado.

PUB

Depois, os sociais-democratas defendem que seja aproveitada a capacidade existente nos vários aeroportos nacionais, nomeadamente do aeroporto de Cascais, que poderá servir de apoio ao Humberto Delgado.

Luís Montenegro defende ainda a "realização imediata de uma avaliação ambiental estratégica", não só das localizações do Montijo ou Alcochete, mas também sobre "qualquer outra que o Governo" ou a entidade que proceda ao estudo considere "fundamentada e tecnicamente" válida. O estudo terá que ser feito no prazo de um ano.

Além disso, o líder do PSD pretende que seja feita "uma análise comparativa dos custos e prazos de execução em cada uma das localizações".