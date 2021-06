Portugal com quase mil novos casos: o maior registo em três meses

O país reportou, esta terça-feira, duas vítimas mortais e 973 novos casos de covid-19. Há três meses que não se registavam tantos infetados.

Depois de, na passada terça-feira, 8 de junho, ter reportado 598 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 973 infetados, mais 375, e duas vítimas mortais. É a segunda vez no mês de junho que os infetados ultrapassam os 900.

Face ao boletim de ontem, que registou 625 novos casos, há mais 348 positivos.

Desde o início da pandemia morreram 17.049 pessoas, 859.045 contraíram a doença e 816.503 recuperaram, 881 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 25.493 casos ativos em território nacional, mais 90 do que ontem.

Lisboa e Vale do Tejo com quase dois terços dos casos

Dos casos positivos, 629 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 147 no Norte, 89 no Centro, 36 no Algarve, 32 no Alentejo, 12 na Madeira e 28 nos Açores.

As duas mortes foram registadas no Norte e na região de Lisboa: dois homens na casa dos 70 e dos 80 anos.

Pelo quinto dia consecutivo, o número de hospitalizados aumentou para um total de 346, mais seis do que ontem.

De referir ainda que há mais dois doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), num total de 79.