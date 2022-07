Recém-nascido encontrado abandonado junto a hotel em Cascais

Augusto Correia Hoje às 09:01, atualizado às 09:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé recém-nascido foi encontrado abandonado junto a um hotel Em Cascais. Ainda tinha o cordão umbilical e aparentava boa saúde.

O bebé, com "sinais evidentes de ter nascido há pouco tempo", foi encontrado pelos Bombeiros Voluntários do Estoril nuns arbustos junto à ciclovia nas traseiras do hotel Pestana, em Cascais, disse ao JN o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril (BVE), Bruno Carvalho.

O recém-nascido, do sexo masculino, "ainda tinha o cordão umbilical" e apresentava sinais de ter nascido pouco tempo antes. Segundo Bruno Carvalho, aparentava estar de boa saúde. "Chorava, tinha movimentos", aduziu o segundo comandante dos BVE.

"O bebé foi estabilizado no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros do Estoril e pela VMER" e transportado ao hospital de Cascais, onde ficou internado. A PSP de Cascais tomou conta da ocorrência, que chegou aos BVE através de do CODU.

Um telefonema feito por uma mulher, às 23.50 horas de domingo, a dizer que um bebé tinha sido encontrado num caixote do lixo junto ao hotel Pestana, na avenida da República, em Cascais. Chamados ao local, os bombeiros não encontraram a criança e foi contactada a mulher que havia feio a denúncia. Após nova conversa, os operacionais direcionados para as traseiras daquela unidade hoteleira, onde encontraram o bebé, nus arbustos, junto à ciclovia.