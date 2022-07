Reservas de água abaixo dos 40% em 22 albufeiras

Joana Amorim Hoje às 09:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A onda de calor que assolou o país nestas duas últimas semanas - sendo a mais intensa e extensa a ocorrer em julho desde 1941 - veio agravar a situação de seca meteorológica que ocupa todo o território. E impactar nas reservas hídricas: a 18 de julho, 22 albufeiras tinham disponibilidades inferiores a 40% do seu volume total. Dados que serão analisados, esta sexta-feira, pela Comissão Permanente da Seca, numa altura em que estão no terreno 78 medidas para mitigar os efeitos da seca. No Algarve, em agosto as piscinas municipais estarão fechadas; e no nordeste transmontano, abastecem-se já várias aldeias com recurso a camiões-cisterna.

Olhando às disponibilidades de água em albufeiras, a análise da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) feita no dia 18 diz-nos que, em apenas sete dias, verificou-se uma diminuição do volume armazenado em 14 bacias hidrográficas. Sendo que em 39% das 57 albufeiras monitorizadas as reservas eram inferiores a 40%. E apenas uma albufeira registou uma variação positiva face a 11 de julho.

Com destaque para a barragem de Bravura, no Barlavento, a 12%, mesmo depois de, em fevereiro, ter sido determinado o seu uso exclusivo para abastecimento humano. No mês passado, recorde-se, face a período homólogo do ano passado, as reservas de água no Algarve estavam 25% abaixo. Contudo, como explica ao JN o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, regista-se "um acréscimo de 15% no consumo face a 2019, que foi o melhor ano de sempre".