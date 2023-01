Rui Rocha é o novo presidente da IL, com 51,7% dos votos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 19:06 Facebook

Rui Rocha, da lista L, é o novo presidente da Iniciativa Liberal (IL), com 51,7% dos votos, contra os 44% de Carla Castro e os 4,3% de José Cardoso. O deputado eleito por Braga torna-se assim o quarto líder em menos de seis anos de História do partido, sucedendo a João Cotrim Figueiredo.

Momentos antes de os resultados serem divulgados, os presentes aplaudiram de pé a direção cessante, por entre gritos de "Liberal! Liberal!".

A IL é a quarta força política do país, contando com oito deputados no Parlamento. Esta foi a primeira vez desde a fundação, no final de 2017, que o partido teve mais do que uma candidatura à liderança.