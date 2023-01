Sábado trágico com cinco mortos e 19 feridos nas estradas

JN Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Acidentes em Barcelos, Tondela, Sertã, Beja, Aljustrel e Seia provocaram cinco mortos e 19 feridos, oito em estado grave.

Este sábado ficou marcado por seis acidentes de viação graves nas estradas no Norte e do Centro do país, dos quais resultou o balanço trágico de cinco mortos e 19 feridos, pelo menos oito dos quais em estado grave.

O primeiro acidente aconteceu por volta das seis da manhã em Carapeços, Barcelos, quando o condutor de uma viatura que seguia na estrada nacional 204, que liga Barcelos a Ponte de Lima, por razões desconhecidas, perdeu o controlo do carro e embateu violentamente contra uma paragem de autocarro.

PUB

Ao local acorreram os Bombeiros de Barcelos, com quatro veículos e 11 operacionais, e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER). Quatro jovens, três do sexo masculino e um do feminino, com idades a rondar os 20 anos, ficaram feridos. Os dois em estado grave foram transportados para o Hospital de Braga. Os outros receberam tratamento na unidade hospitalar de Barcelos.

Menos de uma hora depois, por volta das 6.50 horas, na Sertã, um empresário do ramo da reciclagem morreu quando a sua viatura entrou em despiste e acabou por embater violentamente na parede do edifício da Caixa Geral de Depósitos. De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, a vítima tinha cerca de 60 anos e o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER.

O terceiro acidente, novamente um despiste, aconteceu em Tondela, junto ao nó de Parada de Gonta do IP3, no sentido Tondela-Viseu, e provocou um morto e dois feridos graves. As vítimas, todas do sexo masculino, têm entre 20 e 25 anos, adiantou ao JN fonte das autoridades. O alerta para o acidente ocorreu às 8.15 horas, dando conta da existência de uma vítima. Quando os Bombeiros de Tondela chegaram ao local, notaram que "seriam três vítimas, que se encontravam todas encarceradas", explicou o comandante da corporação, Nuno Pereira.

"Há a lamentar um morto e duas vítimas em estado crítico", precisou, acrescentando que o jovem que morreu estava em paragem cardiorrespiratória. "Ainda foram feitas manobras de suporte imediato de vida", esclareceu, mas o óbito acabou por ser declarado no local. Nuno Pereira disse ainda desconhecer as circunstâncias em que ocorreu o despiste, mas salientou que a zona, antes do nó de Parada de Gonta, é um local com muitos acidentes.

Por volta das 13.30 horas, uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou oito feridos, quatro em estado grave, e levou ao corte da EN 17, no concelho de Seia, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Durante a tarde, três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em dois acidentes no IP2, na zona de Beja, e em Aljustrel.

A ocorrência mais grave aconteceu ao quilómetro 334,7 do IP2, em Beja, e o alerta foi dado às autoridades às 19.10 horas. Segundo apurou o JN, o acidente deu-se quando quatro viaturas embateram com uma carrinha que estava parada na berma desde manhã, devido a avaria. Duas mulheres morreram no local e cinco pessoas (quatro das quais crianças) ficaram feridas, tendo sido transportadas para o Hospital de Beja. Os ferimentos das crianças foram considerados ligeiros.

Em Aljustrel, no Bairro de São João, uma mulher, com 80 anos, morreu depois de ter sido atropelada por um automóvel no passeio, cerca das 15.50 horas. O condutor abandonou o veículo e está a ser procurado pela GNR. A idosa foi transportada pelos Bombeiros Voluntários de Aljustrel para a Urgência do Hospital de Beja, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.