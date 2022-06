Salários dos licenciados caíram 11% numa década

Hermana Cruz Hoje às 07:12, atualizado às 07:25 Facebook

Entre 2011 e 2019, só aumentou o vencimento médio dos funcionários com o Ensino Básico. Rendimento dos trabalhadores com curso superior caiu 11%.

Entre 2011 e 2019, apenas a remuneração dos trabalhadores menos qualificados cresceu em Portugal, devido ao aumento do salário mínimo. Já o rendimento dos trabalhadores com curso superior caiu 11%, o que se deve à diminuição da produtividade, conclui a edição 2022 do Estado da Nação, um estudo da Fundação José Neves. À conta disso, Portugal continua a ser dos países da União Europeia com salários e produtividade mais baixos.

"Entre 2011 e 2019, o salário médio dos portugueses aumentou apenas para os trabalhadores com Ensino Básico, na ordem dos 5%, muito por força do aumento do salário mínimo", concluiu o relatório do Estado da Nação. Um trabalho feito em parceria com as universidades do Minho e de Aveiro, sobre as áreas da Educação, Emprego e Competências, que esta terça-feira é apresentado.