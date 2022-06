Santa Maria esteve 18 horas sem receber grávidas do INEM

Urgência de obstetrícia do Hospital Santa Maria, em Lisboa, esteve 18 horas encerrada ao INEM sem necessidade. Constrangimentos vão continuar.

A urgência de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, esteve 18 horas sem receber ambulâncias de emergência, depois de ter informado o INEM de que estava lotada. Ao longo do dia teve vagas, mas só ao final da tarde comunicou a disponibilidade para receber mais grávidas. A situação causou constrangimentos ao encaminhamento de mulheres na região de Lisboa e Vale do Tejo, cujos hospitais têm registado grandes dificuldades para assegurarem as escalas por falta de médicos. Nos próximos dias, várias unidades vão ter as portas fechadas e a perturbação já assumiu contornos políticos, com a direita a pedir cooperação com o privado.

Por volta da meia-noite de ontem, a urgência de obstetrícia do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) pediu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM para não encaminhar ambulâncias porque estava cheia. O pedido, sabe o JN, esteve em vigor todo o dia, aparentemente sem necessidade, porque a unidade teve vagas, como confirmou ao JN fonte oficial do CHLN. A fonte confirmou que o pedido ao CODU aconteceu cerca da meia-noite, não conseguindo, no entanto, precisar a que horas foi anulado. O JN apurou que tal só ocorreu cerca das 18.30 horas, quando o hospital informou estar novamente disponível para receber doentes. Pouco antes, às 17 horas, fonte hospitalar disse à Lusa que a sala de partos do Santa Maria tinha as camas todas ocupadas.