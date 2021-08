São quatro os deputados que nunca faltaram em dois anos

Hermana Cruz Hoje às 08:07 Facebook

Bancada socialista é a que tem mais faltas e onde se senta o parlamentar que mais vezes esteve ausente do plenário.

Há quatro deputados que não faltaram a qualquer um dos 168 plenários realizados no Parlamento desde as eleições legislativas de 2019. Um é líder parlamentar e o outro partidário. Ambos de partidos pequenos. No geral, é a bancada do PS que regista maior número de faltas e também aquela onde se senta o deputado com mais ausências em plenário nas duas sessões legislativas.

No total, os 230 deputados deram 2301 faltas a plenários, o que dá uma média de dez faltas por eleito. Mas há quatro que nunca faltaram a um único plenário em duas sessões legislativas: o presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo; o líder parlamentar de Os Verdes (PEV), José Luís Ferreira; e as deputadas do PS e do PSD, respetivamente, Constança Urbano de Sousa e Filipa Roseta.