Com cinco barragens em situação crítica, a situação no nordeste transmontano preocupa as autoridades.

Com destaque para Carrazeda de Ansiães, onde está a ser ponderada a suspensão do abastecimento de água à população durante a noite e o aumento do segundo escalão do tarifário. Ao JN, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) garante estar assegurada a água para consumo humano, tanto a norte como a sul. E avisa: "Temos de aprender a viver com menos água".