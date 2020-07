Seis mortes e 127 casos de covid-19, menor número desde 11 de maio

Rita Salcedas Hoje às 13:16, atualizado às 13:36 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, seis mortes e 127 infetados por covid-19, o menor número de infetados desde 11 de maio. No total, há 1697 óbitos e 48.898 casos, dos quais 15.129 ativos. Mais 222 pessoas recuperaram.

Número de casos (a vermelho) e óbitos (a preto) por região

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, morreram em Portugal seis pessoas desde segunda-feira, dia em que o balanço tinha dado conta de dois óbitos, elevando para 1697 o número total de mortes por covid-19. As seis vítimas mortais - quatro mulheres com 80 anos ou mais, um homem sexagenário e um homem septuagenário - foram registadas todas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que totaliza 570 óbitos, na linha do que tem acontecido nos últimos dias.

Casos continuam a descer para mínimos desde maio

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 127 casos de infeção, registando-se agora 48.898 infetados desde março. Não se registava um número tão baixo de novos casos desde o dia 11 de maio, dia em que se contabilizaram 98 novas infeções. O novo balanço segue a tendência de decréscimo de segunda-feira, quando se registaram 135 casos.

Dos novos contágios, 101 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 24.470 infetados), o que equivale a cerca de 80% do total. A região Norte soma 16 novos casos, registando, no total, 18.372 infetados, o Centro tem mais seis (4367), o Alentejo mais um (636), o Algarve mais dois (792) e a região autónoma dos Açores mais um (159), não havendo a registar novos casos na Madeira.

Há, em todo o país, 439 pessoas a receber tratamento hospitalar (menos 15 do ontem), 62 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais uma). Há, por outro lado, 33.769 casos recuperados, mais 222 do que no relatório anterior. Contas feitas, há ainda 15.129 doentes ativos.