Sem o Leste, fomos o país onde os preços da comida mais subiram

Portugal foi o 9.º país da União Europeia e o 13.º país da Zona Euro onde os preços dos alimentos mais subiram nos últimos 12 meses, contabilizou o gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat). Excluindo os países do Leste europeu que estão a ser os mais afetados pela escalada de preços decorrente da guerra, Portugal é o país onde os alimentos ficaram mais caros.

Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, o Eurostat registou um aumento de 20,6% nos preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas em Portugal. O valor está acima da média da União Europeia (18%) e da Zona Euro (16,3%), ficando ainda à frente de países como Espanha, França ou Alemanha

A evolução do preço médio da comida e das bebidas não alcoólicas é condicionada pela escalada do preço de centenas de produtos. O Eurostat analisou as categorias em que a inflação mais se fez sentir e, no caso de Portugal, lideram o açúcar (subiu 62%), os ovos (mais 46%) e o arroz (39,1%).