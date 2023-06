Sindicatos condenam cartaz polémico e admitem que pode ser prejudicial

A Fenprof e a FNE demarcam-se e falam em insulto e vergonha. O S.TO.P. acusa Costa de querer desviar atenções. O autor rejeita teor "racista" do desenho.

As organizações sindicais de professores demarcaram-se, este domingo, do uso do cartaz polémico de António Costa nos protestos realizados em Peso da Régua, onde o primeiro-ministro aparece retratado com nariz de porco e dois lápis espetados nos olhos.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e a Federação Nacional de Educação (FNE) estão preocupadas com a "imagem social" dos docentes, depois de Costa ter declarado que o desenho era "racista". O autor da obra rejeita a acusação e diz que se trata de uma "sátira forte".