SkyExpert faz queixa a Bruxelas contra o novo aeroporto de Lisboa

A empresa de consultoria em transporte aéreo SkyExpert anunciou este domingo que vai apresentar uma queixa na Comissão Europeia contra o futuro aeroporto de Lisboa. A queixa será fundamentada com o impacte ambiental subestimado, a falta de um plano de investimentos em meios de transporte alternativos e a repercussão negativa que o investimento poderá ter na TAP.

A SkyExpert "prepara uma queixa à Comissão Europeia relativamente aos critérios de escolha do novo aeroporto e âmbito do mandato" da Comissão Técnica Independente (CTI), informou a consultora, em comunicado.

Um dos argumentos que sustenta a queixa é o "desprezo total pelo compromisso de Portugal com o Fitfor55, o pacote da União Europeia que prevê a redução das emissões dos estados-membros em 55% até 2030", explica Pedro Castro, da SkyExpert. Isto porque a CTI "não foi capaz de explicar como é que o aumento exponencial da capacidade aeroportuária em Lisboa contribui para alcançar a meta carbónica", acrescenta, além de que a análise ambiental foi feita "à moda antiga e nada atualizada com as exigências climáticas".