SNS só atrai um em cada dez médicos estrangeiros em Portugal

Bastonário culpa falta de atratividade do serviço público. Estrangeiros são 7% do total de médicos inscritos na Ordem.

Apenas 28,2% dos médicos estrangeiros a exercer em Portugal têm um vínculo contratual com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Os dados do final de 2022 mostram que, dos 4503 médicos oriundos de outros países inscritos na Ordem dos Médicos, somente 1270 estão contratados pelo serviço público. Segundo o bastonário Carlos Cortes, analisando em detalhe as entradas de profissionais em Portugal nos últimos cinco anos, um em cada dez ficou vinculado ao SNS. O responsável culpa a falta de atratividade do serviço público e pede melhoria das condições de trabalho.

Na verdade, o número de médicos estrangeiros a trabalhar para o SNS tem aumentado de ano para ano. Em 2018, eram 1192, tendo havido um acréscimo de mais de 6,5% nos últimos cinco anos. Contudo, no mesmo período, o número de estrangeiros inscritos na Ordem dos Médicos aumentou a um ritmo superior às entradas no setor público, com uma taxa de crescimento de quase 11%, como comprovam os dados fornecidos, ao JN, pelo Ministério da Saúde e pela Ordem dos Médicos.