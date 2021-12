Só 20 câmaras estão a gerir centros de saúde e 98 aceitam a Educação

Delfim Machado Hoje às 08:27 Facebook

A maioria das câmaras municipais ainda não aceitou a descentralização de competências nas áreas da Saúde, da Educação e da Ação Social. Das 201 autarquias elegíveis para a descentralização na Saúde, há 57 que aceitaram e, destas, apenas 20 (10% das câmaras) já assinaram o auto de transferência que lhes permite começar a gerir os centros de saúde.

O último relatório de balanço do processo de descentralização, da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), revela que grande parte dos municípios que rejeitou assumir os centros de saúde em 2020 "informaram da manutenção dessa decisão em 2021". Cerca de 70% ainda não aceitaram.

O atraso das câmaras que já disseram sim ao Governo, mas ainda não estão a gerir os centros prende-se com o facto de não aceitarem a minuta do auto de transferência, que prevê sanções, a fiscalização por parte das administrações regionais de saúde ou, no limite, a retirada da competência. Segundo a DGAL, estas questões foram "suscitadas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses" e, por isso, "surgiu a necessidade de revisão do teor da minuta de auto já aprovada, encontrando-se em curso processo negocial tendente à sua harmonização, sanando as questões".