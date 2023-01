Só o PS não revela se aceita impor limite às multas de portagens

Os partidos com representação parlamentar criticaram, esta quinta-feira, a lei "injusta" e "desproporcional" que permite à Autoridade Tributária (AT) cobrar multas de milhares de euros por taxas de portagem de poucos cêntimos.

A prática, como o JN denunciou na edição de quinta-feira, assume maior gravidade após as denúncias de que a AT não está a juntar os processos de várias multas para, com isso, cobrar mais. O que entope os tribunais. O projeto da Iniciativa Liberal (IL) para limitar o valor das multas e custos, que é votado sexta-feira, tem o apoio de todas as bancadas, exceto do PS, que não revela o sentido de voto.

Na reunião plenária desta quinta-feira, a socialista Fátima Correia Pinto disse que o partido procurará "um equilíbrio rigoroso" na matéria e Carlos Brás, também do PS, criticou quem acha que o Estado "cobra taxas a mais e coimas em excesso". Ao JN, fonte do grupo parlamentar do PS também não antecipou o sentido de voto.