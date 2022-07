Só um terço dos obstetras é obrigado a fazer urgências

Do total de 1772 especialistas em Ginecologia e Obstetrícia inscritos na Ordem dos Médicos, 1163 têm 55 ou mais anos. Boa parte dos restantes trabalha em exclusivo no setor privado.

Dois terços do total de especialistas em Ginecologia/Obstetrícia inscritos na Ordem dos Médicos (1772) têm 55 ou mais anos, ou seja, idade legal para poderem pedir dispensa do trabalho nas urgências. Sobram, portanto, 609 médicos com idade e formação para trabalhar nas urgências de hospitais de todo o país, sendo que boa parte está em exclusivo no setor privado. "A manta é curta" e, por isso, está em curso a revisão da rede de referenciação hospitalar da saúde perinatal, que vai estudar uma "possível concentração de serviços" de urgência e de maternidades.

O grupo técnico nomeado para propor a reorganização da rede vai reunir-se, pela primeira vez, amanhã. Nos últimos 15 dias, foi feito um levantamento do número de partos, dos atendimentos nas urgências, do quadro de médicos e enfermeiros e da atividade assistencial nas maternidades em todo o país. É a partir daqui que será trabalhada a proposta de rede a apresentar à tutela, explicou, ao JN, o coordenador do grupo técnico da Rede de Referenciação Hospitalar de Saúde Perinatal. Diogo Ayres de Campos admite que, em cima da mesa, há vários assuntos a estudar e que "a concentração de serviços é um deles". Apesar de ter agosto pela frente, o médico, que também lidera a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e Blocos de Parto, acredita que será possível entregar a proposta a Marta Temido em meados de setembro, muito antes do fim do prazo (janeiro de 2023).